Simav’da mahalle fırınları yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, geleneksel mahalle fırınlarının önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti. Özkan, "Anadolu'yu yurt edindiğimiz günden bu yana, eski bir geleneğimiz olan mahalle fırınlarını Simav'da yaşatmaya devam ediyoruz. Belediye hizmeti olarak yapılan mahalle fırınlarımızın iç bölümlerini hijyenik, dış bölümlerini de modern bir görünüme kavuşturma çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İhtiyaç olan yerlere mahalle fırınları yapacağız" dedi.