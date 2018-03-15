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Simav’da mahalle fırınları yenileniyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yöresel ekmek ve hamur işlerinin pişirildiği mahalle fırınlarının iç kısımları hijyenik, dış cepheleri ise modern görünüme kavuşturuluyor. Simav’da halkın hizmetime açılan mahalle fırınlarının, Başkan Özkan’ın talimatıyla bakıma alındığı bildirildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:37
Simav’da mahalle fırınları yenileniyor
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, geleneksel mahalle fırınlarının önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti. Özkan, "Anadolu'yu yurt edindiğimiz günden bu yana, eski bir geleneğimiz olan mahalle fırınlarını Simav'da yaşatmaya devam ediyoruz. Belediye hizmeti olarak yapılan mahalle fırınlarımızın iç bölümlerini hijyenik, dış bölümlerini de modern bir görünüme kavuşturma çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İhtiyaç olan yerlere mahalle fırınları yapacağız" dedi.
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Simav’da mahalle fırınları yenileniyor
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