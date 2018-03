Tıp Bayramı sebebiyle Kütahya’da görev yapan doktorlar onuruna yemek

Yemeğe, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Kaygısız, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral, doktorlar ve aileleri katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Kaygısız, "Hatırlanmayı ne kadar çok arzu ediyorsak, hatırlamayı da o kadar çok ihmal ediyoruz. Aslında pek çok zamanda bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Özellikle doktorların verdiği hizmet sektörü olarak bunu ihmal ettiğimiz de bir gerçek. O sebeple nice nice vesilelerle tekrar bir araya gelme temennisi olarak kabul ediyor, vesile olanlara teşekkür ediyorum" dedi.



"DOKTORLUK HERKESİN HAYALİ"



Sosyal birlikteliklerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade eden KÜTSO Başkanı Nafi Güral, "Bugünün benim için iki anlamı var. Hekimlik her gencin hayali bir meslek ancak ulaşılması bir o kadar da zor. Bütün üniversiteler 4 yıl eğitim verirken tıp 6 yıl, sonrasında TUS ve nöbetler. Bir hekimin hayata atılma yaşı 35. Bu son derece zor ve meşakkatli bir yolculuk ama bir o kadar şerefli, onurlu. Sizler bu şerefe, bu onura fazlasıyla layıksınız. Bu akşamın bir diğer önemi de neredeyse unutmakta olduğumuz sosyal birlikteliğin sağlanmış olması. 80'li yılların sonlarına gelinceye kadar her yıl çeşitli sosyal etkinliklerle bir araya gelirdik, son yıllarda bu sosyal etkinliklere çok fazla zaman ayıramıyoruz veya etkinlikleri yapamıyoruz. Bu anlamda bu birliktelik çok önemli. Gönlüm arzu eder ki sosyal birliktelikler her fırsatta devam etsin" şeklinde konuştu.



"HERKES BU HİZMETE İHTİYAÇ DUYUYOR"



Tıp Bayramı'nda doktorlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bizler, idareciler olarak görev yaptığımız yerleri zenginleştirmek, kıymetini artırmak, tercih edilebilirliğini yükseltmek üzere görev almış kişiler olarak kendimizi değerlendiriyoruz. Yaşanan bir yerin tercih edilebilirliğini, yaşayanları daha mutlu hale getirmeyi sağlayan hususların başında sağlık hizmetleri geliyor. Eğer bir yer herkesin arzuladığı yerse mutlaka orada sağlık hizmetlerini rahat alabilecekleri bir ortam oluşmuş demektir. Buna eğitimi, istihdamı katabiliriz. Yerleşim yerlerinin zenginliklerini belirleyen bu hususlarda sizlerin emeği mutlaka dikkate alınması gereken bir husustur. Canlının ve hayatın olduğu her yerde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin de en vazgeçilmezi o konuda hizmet veren personel olarak, ilimize zenginlik katan kişiler olarak görüyoruz sizleri. Bunu geliştirmek, sizlerin şevkini artırmak da bizlerin görevi olmalı. Herkes bu hizmete ihtiyaç duyuyor, her ihtiyaç duyan da en acil olarak kendini görüyor. Zaman zaman bu yönden sizleri üzecek hadiseler de yaşanıyor ama ilin dinamikleri olarak ilimize hizmet veren sağlık teşkilatının bu konuda yaşayacağı olumsuz davranışın karşısında hep birlikte olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.