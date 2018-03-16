Başkan Atabay halk toplantısına katıldı

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın yanı sıra Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da toplantıda yer aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilenen halkın talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüm önerileri getiren bu konuda birim amirlerine talimatlar veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Başta Fevzipaşa mahallesi olmak üzere Didim'in her noktasına hizmet götürüyoruz, Didim tüm mahalleleriyle örnek bir kent olacak, tüm birimlerimizle beraber bunun için çalışıyoruz" dedi.