Belediye Başkanı Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

'Gediz Dostlar Yarenleri', bir süre önce belediyenin katkılarıyla ilçenin yöresel tanıtımını yapmak amacıyla özel bir televizyon kanalının programına katılmışlardı.

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu, özel bir televizyon kanalındaki programda Termal Kayak Merkezinin, Mehteran takımının, ev tarhanasının, Gediz Güveci ve yöreye ait yöresel ürünler tanıtıldığını söyledi.

Saraoğlu, "Mutfak kültürü ile tanınan ilçemizin tarhanası bugün birçok yabancı ülke ve yurt içinde aranılmaktadır. Ayrıca höşmerim tatlısı, ev ekmeği, çörek ve su böreği, göveç, el işçiliği ile yapılan ürünleri iç ve dış pazarda pay sahibidir. Bu bakımdan ilçemizin tanıtımının yapıldığı program Gediz Dostlar Yarenleri'nin çaldığı ve söylediği müziklerle renklendi. Katıldıkları programında ilçemizin tanıtımını yapan Gediz Dostlar Yaren Odası ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Gediz Dostlar Yarenleri adına konuşan Mustafa Karabacak, Başkan Saraoğlu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.