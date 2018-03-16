Beyazay Derneği engellilerin resim yeteneğini keşfedecek

Türkiye'deki engellilerin yanı sıra mülteci ve göçmenlere de açık 'Bu tuval senin, Renklerin dünyası seni çağırıyor' adlı yarışmaya katılımın tek şartının yüzde 40 engelli olmak olduğunu belirten Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli "Ünlü Ressam Ahmet Güneştekin eserleri değerlendirecek jüride yer alacak. Özellikle Gümüştekin'in ricası üzerine yarışmada ilk üç dereceye giren eserler ve sahipleri değil yetenekli 20 kişi İstanbul'da ağırlanacak ve eğitime alınacak. Ulusal düzeyde katılımı olan yarışmada Aydın'dan yeni yetenekleri keşfedip sanata kazandırmak istiyoruz. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Mart 2018" diyerek resim yapmaya merakı olan tüm engellileri yarışmaya davet etti.

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