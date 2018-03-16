Çığlıklarına kulak tıkadılar

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü Ege Sanayi Sitesi'nde tornacı dükkanına bağlı olan Kaan E'ye ait Sezar isimli pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Tekel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Soner E'nin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde tedavisi devam ediyor. Sol kolu kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmesi meydana gelen Soner, ayağa kalkamazken elini ve kolunu da oynatamıyor. Olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen yeni yeni kendine gelmeye başlayan talihsiz çocuk, dehşet anlarını Egeli Sabah'a anlattı.

ÖLECEĞİMİ SANDIM

Olay anında çok korktuğunu Soner E, "Tek başıma köpekle mücadele ettim. Kimse yardıma gelmedi. Köpeğin zinciri olup olmadığını hatırlamıyorum. Çok korktum. Öleceğimi sandım" şeklinde konuştu. olay sırasında oğlunu kurtarmak için kimsenin müdahalede bulunmadığını belirten anne Yıldız E, "Çocuğuma kimse yardım etmemiş. Çocuğun üzerine kapı kapatmışlar. Köpek oğlumu tavuk gibi paramparça etmiş. Bu insanlık değil. Ben kadın halimle bir çocuğu görsem yardım ederdim. Beni bir kere ısırsa ne olur sanki?" dedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

?"Köpek oğlumun her yerini parçalamış" diyen baba Reis E, "Günlerdir hastanede endişeli bir şekilde bekliyoruz. Bazı doktorlar oğlumun sakat kalabileceğini söylüyorlar. Bırakın yürümeyi kıpırdayamıyor bile. Çocuğumu gördükçe yüreğim sızlıyor. Çocuğumun yanına bakmaya gidemiyorum. Görünce bayılıp düşüyorum. Pitbull cinsi köpeklerin bakılması yasak. Bugün benim canını yakan köpek yarın başkasının canını yakar. Olayın ardından oğlum yarım adam oldu, psikolojisi bozuldu. Kendini hala evde sanıyor. Evimiz sanayi sitesinin yakınında. Duyduğuma göre oğlum tornacı dükkanına ara sıra gidip geliyormuş. Köpek saldırdığında içerde olan çalışanların hiçbiri olaya müdahale etmemişler. Kapıyı kapatıp gitmişler. Yarım saat boyunca o köpek çocuğumu sağa sola savurmuş. İnsanlık öldü mü? İnsan bir el atar, o çocuğu kurtarır" diye konuştu.

PARA CEZASI KESİLDİ

?Öte yandan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan köpek sahibi Kaan E.'ye 3 bin 448 lira para cezası kesildi. Çocuğa saldıran Sezar isimli köpek ise Çiğli Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Köpeğin bağlı bulunduğu yerde herhangi bir uyarı levhası olmadığı için ve çocuğun yaralanmasına sebep olduğu için Ergenç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergenç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.