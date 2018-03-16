Deplasmanda kazanacağız

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında dış sahada en başarılı ekiplerden biri olmasına rağmen son 5 deplasman maçında 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle yalnız 1 puan alabilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklama yaptı. Göztepe olarak yollarına planlandığı şekilde devam ettiklerini söyleyen genç teknik adam, "Sezon başından bu yana iniş çıkış yaşasak da duruşumuz her zaman dik ve düzgün oldu. Bazı kötü maçlar yaşasak da mütevazılığımızı, takım içindeki disiplinimizi, oyun gücümüzü bırakmadık. Deplasmandaki iyi oyunumuza ve kazanma alışkanlığımıza dönmek istiyoruz" dedi.

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