Dev yatırımcılara Balıkesir daveti

Uluslararası yatırımcıların, otel gruplarının ve fon yöneticilerin şehir planlamacıları ile buluştuğu dünyanın önde gelen emlak pazarı MIPIM 2018'de Balıkesir rüzgârı esiyor. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarı'nda. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin stant açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye'sinin geliştirdiği vizyon projeler hakkında Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Ahmet Şahan tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tabiat varlıklarının yanı sıra, sanayi alanları, limanıyla, kara ve hava ulaşımındaki kolaylıkların hepsinin bir arada buluştuğu Balıkesir'e yatırım yapmak isteyenlerin geç kalmadan Balıkesir'e gelmelerini dile getirdi. Kafaoğlu, "Aksi halde kaçak balık büyük olur" dedi.

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