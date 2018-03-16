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Eski Belediye Başkanı adına yapılan meydan yenilendi

Dursunbey’in eski Belediye Başkanlarından Şerafettin Kahvecioğlu adına yapılan meydan, Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenerek modern bir park haline getirildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:54
Eski Belediye Başkanı adına yapılan meydan yenilendi

Dursunbey'de önemli çalışmalara imza atan eski Belediye Başkanı Şerafettin Kahvecioğlu adına İlçe terminali altında yapılan meydan, Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenerek hizmete açıldı.

Belediye Peyzaj mimarı Samet Çetinkaya tarafından projelendirilen park 5 farklı kademeden oluştu. İçinde çocuk parkı, küre fıskiye havuzu, kamelyalar ve Bosna çeşmesi bulunan park, estetik taş döşemeler ile modern bir hale getirildi. Ağaçlandırma ve çimleme çalışmasının da yapıldığı parkta, çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlemleri de yapıldı.

Mahalle sakinlerinin beğenisini kazanan Kahvecioğlu Meydanı, Dursunbeyli vatandaşların hizmetine açıldı.

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Eski Belediye Başkanı adına yapılan meydan yenilendi
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