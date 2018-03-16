İzmir ‘UBER ’e savaş açtı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoför ile müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil aplikasyonu UBER tartışması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Anık, İzmir'de bir süredir "Sarı Teknoloji" isimli sistem ile tüm taksilerin zaten kontrol edildiğini ancak sistemin en geç 3 ay içerisinde daha da kapsamlı olacağını belirtti. YASAK

İstanbul'da yaşanan taksi- UBER tartışmasına İzmir'den bir ses vermek istediklerini kaydeden Anık, "Sorunun kavga ile değil, kendimizi geliştirerek çözüleceğine inanıyoruz. Bunu da İzmir'de yüzde 80 oranında yaptığımıza inanıyoruz. Kavga yanlış yönde yapılıyor. Bunun, esnafın imaj kaybına uğrattığına inanıyoruz. Biz bu değiliz. Öncelikle UBER yasal mı değil mi bunu bilmemiz lazım. Yasalsa sıkıntı yok, ama yasal değilse bunu tartışmanın anlamı yok. UBER'in mevcut belge ile taksicilik yapması mümkün değil. Sarı Teknoloji sistemimizle İzmir'de bu tip firmaları yeneceğimize inanıyoruz ama bunun Türkiye'ye yayılması lazım" dedi. Anık ayrıca, UBER'in yasal olmaması dolayısıyla hem araca hem de UBER'i kullanan yolcuya ceza kesildiğini de söyledi. Anık, yolcuya 371 lira, araca da 3 bin lira ceza kesildiğini ifade etti.

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