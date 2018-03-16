Japar standı yoğun ilgi gördü

CNR Fuar Merkezi'nde bu yıl 30.'su düzenlenen UNICERA 2018 Banyo ve Seramik Fuarına katılan Japar'ın standı ziyaretçilerin akınına uğradı. Gördükleri ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Japar Genel Müdürü Erol Amado, Japar standını gezen misafirlerine teşekkür etti. Doğal kaynakları koruma misyonuna uygun olarak, 1998 yılında %50 su tasarrufu sağlayan "Plastik Çift Kademeli Rezervuar", 2001 yılında "Çift Kademeli Seramik Rezervuar İç Takımı" ve 2007 yılında da "80 mm kalınlığındaki Çift Kademeli Gömme Rezervuar" geliştirdiklerini belirten Amado, "2003 yılında ileri teknoloji ile donatılmış yeni yerleşkesine geçmiştir. 2011 yılında da yapmış olduğu ek yatırım ile üretim alanını 15 bin m2' ye çıkartmış bulunmaktadır. Japar, 1986 yılından bu yana Türkiye çapında birçok satış noktasında ve 30'dan fazla ülkeye ihracatı ile de müşterilerine kaliteli ürünler sunmaya devam etmektedir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU