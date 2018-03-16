Kaymakamlar, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret etti

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Atatürk, 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır. Manzara karşısında duygulanan Başkomutan, savaş sonrasında yapılacak Şehit Asker Anıtı için bunun sembol alınmasını emreder. Atatürk, 30 Ağustos 1924 günü anıtın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu Anıtın taşıdığı anlam ve önemle ilgili olarak; hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ebedi hayatı burada taçlandı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, Devlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız Şehit Asker Abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakar ve kahraman Türk Milletini temsil edecektir demiştir. Bizde bugün bu maneviyatı yüksek anıtı Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci ve Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin ile beraber ziyaret ettik ve tüm şehitlerimiz için dua ettik'' dedi.

Kaymakamlar, daha sonra 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi alanını gezdiler.

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