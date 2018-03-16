Kuru incirde yüz güldüren ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri'nin ülke geneli ihracat verilerine göre, kuru incir ihraç sezonunun başladığı 11 Ekim 2017 tarihinden 10 Mart 2018 tarihine kadar 43 bin ton kuru incir ihracatı karşılığında 193 milyon dolar gelir elde edildi. ABD ve Uzakdoğu'dan gelen taleplerin artması sayesinde kuru incirde ton başına fiyat ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı. Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Halen kilogramı 5 dolar olan ihracat fiyatının yakın gelecekte 10 dolar olacağını görebiliyorum" dedi.

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