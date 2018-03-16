Otoparka indirim talebi “ret” yedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirildi. Oturumun dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin kararı meclis gündemine taşıdı. Ankara Büyükşehir'in otopark ücretleri konusunda Türkiye'ye örnek bir karara imza attığını belirten Doğan, benzer tarifenin araçların kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğunu azalması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da uygulanmasını önerdi.

ESKİŞEHİR'DE ÜCRETSİZ

İzmir'de 14 bin civarında otopark olduğunu fakat bunların yetersiz olduğunu öne süren Doğan, şöyle konuştu: "Kentimizin ana arterlerinde araçların trafiği tıkamaması ve en yakın belediye otoparklarına araçlarını park etmesi adına benzer kararın alınmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir'in otopark fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyatların geriye çekilmesini, ilk bir saatin ücretsiz olmasını istiyoruz. Manisa'nın İzmir kadar otopark sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Orada da ilk bir saat ücretsiz. CHP'li Eskişehir Belediyesinde ilk bir saat ücretsiz. 2014'ten bu yana seçim bildirgenizde 21 otopark yapacağınızı söylemiştiniz. 5'inci bitmek üzere, inşallah görev süreniz içerisinde bittiğini görürüz. Ayrıca belediyemizde 50 milyon liraya yakın bir para otopark hesabında yatıyor. Bunu otopark yapmak için kullanabilirdiniz. Trafik yoğunu azaltması açsından çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Belediye bunu bir kamu hizmeti olarak düşünmeli. Ankara'da, Manisa'da, Eskişehir'de uygulanabiliyorsa inanıyorum ki bu kentte bu kararları uygulayabilirsiniz." Kocaoğlu ise, "Ankara'nın yaptığı bana göre popülist bir yaklaşımdır. Biz fiyatları düşürmeyeceğiz. Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı 90 dakika tek biletle sabit gelirli vatandaşın cebine her ay kişi başına 150 lira koyuyoruz" diye konuştu.