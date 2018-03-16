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Sıhhiye vagonu müze oldu

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Sıhhiye vagonu müze oldu

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Uşak'ta kaderine terk edilen içinde ameliyathane, eczane, muayenehane, yatakhane ve mutfak bölümleri olan doktor, hemşire ile hasta bakıcıların görev yaptığı özel donanımlı sıhhıye vagonu Alsancak Garı'na çekilerek bakıma alındı ve yoğun bir çalışmayla aslına uygun olarak onarıldı. 1927 yılında üretilen sıhhiye vagonu, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde TCDD Basmane Tren Garı'nda açılan Sağlık Tarihi Sergisi'nde müze haline getirilerek meraklıların beğenisine sunuldu. Vagon, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

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Sıhhiye vagonu müze oldu
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