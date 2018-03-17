Akigo 3 puan peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek galibiyet serisini sonlandıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Serginho mücalede forma giyemeyecek.

GÜVENİYORUM

?Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ni yenip tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin son 3 karşılaşmasını kaybettiğini ifade eden Buruk, "Gençlerbirliği de yeniden yükselişe geçmek için bizi yenmek isteyecek. Zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum, istediğimizi alacağız" dedi. İki takım sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta 3-3 berabere kalmıştı. Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez Ömer'i de çağırdı. Ömer'in milli davet alması camiada sevinç yarattı.