Başkan Ekmekçioğlu yasağa tepki gösterdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yarın deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı öncesi Sakarya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Altay taraftarına deplasman yasağı getirilmesine tepki gösterdi. Başkan Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından, "Kabullenmek kaybetmektir. Deplasmanıma dokunma" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ülkemizin güvenliğini aciz durumdaymış gibi gösterip, deplasman hakkımızı elimizden almaya çalışan yasakçı zihniyetin aldığı utanç verici bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz" mesajı yayınladı.

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