Bİsİkletlİler yol İçİn eylem yaptı

Türkiye'nin en fazla bisiklet kullanılan kenti olan İzmir'de, bisikletliler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Konak'ta Mustafa Sahil Bulvarı üzerinde bulunan bisiklet yolu, Büyükşehir tarafından yapılan yeni meydan düzenlemesi kapsamında kapatıldı. Çok sayıda bisikletlinin kullandığı, yol için alternatif bir güzergah oluşturulmaması ve yeni açılan taşıt alt geçidinin bisikletlilere kapalı olması, tepkileri beraberinde getirdi. Göztepe Vapur İskelesi'nde buluşan 50 bisikletçi, 10 kilometre uzaklıktaki, kendilerine yasaklanan ve girişinde yayaların ve bisikletlerin giremeyeceğini belirten trafik işaretleri bulunan alt geçitten geçti. İnciraltı'ndan Alsancak Limanı'na kadar uzanan bisiklet yolunun meydan düzenlemesi nedeniyle Göztepe'de kesintiye uğramasını eleştiren bisikletliler, mağdur olduklarını anlattı.

HUKUKSUZ BİR UYGULAMA

?Hergün binlerce kişinin bu yolu kullandığını belirten bisikletliler, yolun tabela ve bariyerler ile kapatılarak, bisikletlilerin kaderine terk edildiğini ve karayoluna mahkum edildiğini belirterek, "Bir bisikletli bu yol yüzünden araçların altında kalırsa yetkililer nasıl hesap verecek. İnsan hayatı bu kadar önemsiz mi? Yolu kapattım deyince sorun çözülmüş mü oluyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan bisiklet sürücüsü Tanzer Kantık, "Bisiklet yolunun bulunmadığı karayollarında, sağ şeridin bisikletçilerin hakkı olduğu yasalarla sabit. Bu yapılan hukuksuzdur ve bisikletçileri mağdur etmektedir" dedi. Her fırsatta kentte bisikletin yoğun olarak kullanılmasıyla övünen izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, bu tepkilere ne cevap vereceği ise meerak konusu oldu.