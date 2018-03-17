Çam fıstığı üreticilerine destek müjdesi

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Kozak Yaylası muhtarlarıyla görüştüğü sırada, üreticilerin çam fıstığı ile yaşadığı sorunların dile getirilmesi üzerine girişimlerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, çiftçilere müjde verdi. 2018 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin 2017'de dönüm başı 10 TL destek verilen çam fıstığı üreticilerine artık her dönüm karşılığı 100 TL destek verilecek. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Hotar, "Tarım bileşenlerini oluşturan çam fıstığı üretiminin artması ve değer kazanması, ihraç edilmesi için yaptığımız girişimlerimiz sonuç verdi. Hem çiftçimizin yüzü gülecek hem de tarıma dayalı çam fıstığı üretimini artıracağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

ÜRETİM ARTACAK

Daha çok üretim yaparak hem ekonomiye katkıda bulunacaklarını hem de iyi bir kazanç elde edeceklerini söyleyen çiftçiler de, Hotar'ın şahsında AK Parti hükümetine ve ilgililere teşekkür ettiler.