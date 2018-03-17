Folkart LivaHome’un 2. etabını satışa sundu

İzmir Karabağlar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Folkart tarafından inşa edilen LivaHome Projesi'nin 2. Etabı satışa sunuldu. Yüzde 10 peşinat imkanı bulunan LivaHome projesinde 24 ay, "0" (Sıfır) faiz fırsatı sunuluyor. Projede daire fiyatları 279 bin liradan başlıyor. İlk LivaHome Projesi'ne komşu konumdaki 2. etapta 2+1, 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlar bulunuyor. LivaHome projesinde dairelerin büyüklükleri 85-176 m2, arasında değişiyor. Ticari alanlar ise 47-105 m2, arasında bulunuyor. Kentsel dönüşüm alanında yeni projelere imza atacaklarını kaydeden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İstanbul Otoyolu ve Ankara Hızlı Tren Projesi gibi projelerin gündemde olmasının, İzmir'e ciddi artılar katacağını vurguladı. Sancak, hayata geçmesi beklenen yeni projelerle İzmir'in çok değerli bir marka kent olma yolunda, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

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