Kendisine üretti Türkiye’ye satıyor

Küçüklüğünden beri yaşadığı bağırsak ve mide rahatsızlığı yüzünden dışarıdan ambalajlı hiçbir gıdayı yiyemeyen 42 yaşındaki Emire Uyar, kendisi için ürettiği gıdaları şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Önce katkısız sağlıklı ürünler diyen İzmirli Uyar, araştırmaları sonucu tok tutan sağlıklı ve ambalajlama süresince katkı maddesi bulunmayan ürünlerden oluşan Fit Cuit markasıyla kendi işinin de patronu oldu. Uyar, sağlıklı beslenmek için kendi markasını yaptı.

23 ÇEŞİT

?Evde yaptığı sağlıklı araştırmaların aşırı beğenilmesinden sonra aylarca seri üretim için araştırmalar yapan Emire Uyar, "Sağlıklı beslenmeyi tercih eden kalorisine dikkat eden herkes ve sağlık sorunlarından dolayı özel beslenmeyi tercih eden kişilerin tercihi haline geldik. Şu anda 23 çeşit ürün yapıyoruz. Üretim çeşitlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Avrupa'nın yanı sıra Rusya, Makedonya, Hırvatistan, Polonya ve Saraybosna ile Sırbistan'a da ihracat yapıyoruz" dedi.