Manisa’dan Van’a iyilik gönderdiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileri, "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesi Kavuncu Ali Çavuş Ortaokulunda okuyan 382 öğrenciye mont ve bot tedarik etti. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Değerler eğitimi kapsamından Van'daki kardeşlerimiz için almış olduğunuz bu montlar ve botların gönderilmesi oldukça güzel. Bizim devlet anlayışımız, bizim din anlayışımız, bizim insanlık ve varlık anlayışımız hep paylaşmak üzerinedir. Burada da bunun en güzel örneğini görüyoruz" dedi.

DUALARLA GÖNDERİLDİ

?Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Ali Rıza Çevik Ortaokulunun hayata geçirdiği projenin önemine değinerek, "Bir gönül köprüsü kuruyorsunuz sevgili gençler. Bu davranış büyük bir erdemdir. Ali Rıza Çevik'in gençleri, ellerindeki botlarını, montlarını, Van'daki kardeşlerimiz üşümesin diye paylaştığı müddetçe yedi düvel de gelse bizim bileğimizi bükemeyecektir" diye konuştu. Ali Rıza Çevik Ortaokulu Müdürü Fevzi Yıldız da projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Törenin ardından tedarik edilen malzemeler dua edilerek Van'a gönderildi.