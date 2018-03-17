Narkotik köpeklerinden büyük başarı

İzmir ve Denizli'de yapılan operasyonlarda narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otomobil, narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Julien'in aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 30 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S. (31), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Denizli'de ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenicekent Mahallesi'ne yaptığı operasyonda dedektör köpek Evlat, plastik bidonlar içerisinde gizlenmiş 18 kg 100 gram kubar ile 3 dinamit lokumundan oluşan patlayıcıyı buldu. 1 şüpheli tutuklandı.

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