Şansızlığı yenmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını artıran Göztepe, son 10 maçta sadece 1 kez yenebildiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırmak istiyor. Çeşitli lig kategorilerinde Akdeniz ekibiyle 15 kez karşı karşıya gelen sarıkırmızılılar, rakibini en son 2010-2011 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir'de 3-1 yendi. Son 10 müsabakada Alanyaspor'a karşı 4 yenilgi ve 5 beraberlik elde eden Göztepe, deplasmanda da rakibini 1990-1991'de 2-1 mağlup edebildi. Son 5 dış saha karşılaşmasını kazanamayan Göztepe, sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda Alanyaspor'la trajik bir şekilde 3-3 berabere kaldı.

MİLLİ GURUR

?Bu sezonun ilk devresinde deplasmanlarda en çok puan toplayan takım unvanını alan Göztepe, ikinci devrede ise gurbette henüz galibiyetle tanışamadı. Son olarak 9 Aralık 2017'de Yeni Malatyaspor'u dışarıda 3-2 yenen Göztepe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından sadece 1 beraberlik alabildi. Öte yandan Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto Pimperel ile orta saha oyuncusu Rajko Rotman ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi. Kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Mısır ve 26 Mart'ta Hollanda ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna çağrılırken, Rotman da Slovenya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Avusturya ve 27 Mart'ta Belarus ile yapacağı özel karşılaşmalarda mücadele edecek.