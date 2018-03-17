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Tıpta uzmanlaşma önem kazanıyor

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Tıpta uzmanlaşma önem kazanıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını söyledi. Günümüz teknolojisiyle birlikte, geçmişte tedavi edilemeyen bir çok rahatsızlığın artık tedavi edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, sürekli güncellenen gelişmelere uygun olarak hekimlerin de çağa ayak uydurması gerektiğini vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları yıldan itibaren teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirten Mahmut Kaşkaloğlu, bu konuda hekimlerin gerekli tüm eğitimleri aldıklarını hatta uluslararası konferanslarda sunumlar yaptıklarını ve meslektaşlarına eğitim verdiklerini dile getirdi.

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