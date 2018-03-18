Ak Parti İzmir’de kadın damgası

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün göreve gelir gelmez söylediği 'En az 5-6 ilçede kadın başkan olsun istiyorum' isteği gerçekleşti. İzmir'de kadın başkan sayısı 2'den 5'e yükseldi. 2019 seçim sürecine, 30 ilçenin 5'inde kadın ilçe başkanı ile gidilecek. AK Parti Genel Merkez yöneticilerinin gerçekleştirdiği temayül yoklaması sonunda Balçova'da Evrim Özen ve Selçuk'ta Sema Yeşilçimen ile yola devam kararı alınırken, yeni ilçe kadın başkanlar arasında Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Dikili'de Zeynep Güreler ve Menemen de ise Pelin Yayalar yer aldı. Göreve gelir gelmez teşkilatlarda kadın ve gençlere daha fazla yer vermek hedefi olduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bunu herkes dile getirir ama uygulamada olmaz. Biz bunu ilk etapta fazlasıyla uyguladık. Teşkilatlarda en az yüzde 30 kotayı sağlayacağız. Kadınlarımızın titizliklerini siyasete yansıtacaklarına inanıyorum. Bir de gençlere siyasette daha fazla yer vereceğiz. Çünkü geleceği hazırlamak lazım. İki ilçe başkanımız 30 yaşının altında olacak. 20 ile 30 yaş arası gençlerimizi ilçe yönetimine alacağız. Seçilen başkanlarımıza güvenim tam" dedi.

KADIN DAYANIŞMASI

?Kadın başkan sayısının artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, "Kadınların siyasette olması ve temsil sayımızın artması bizim için onur ve gurur verici bir şey. Tüm kadın başkanlarımızı tebrik ederim. İzmir'e hayırlı olacağına inanıyorum. Önümüzde 2019 gibi önemli bir süreç var. Kadın dayanışmasıyla sahadaki çalışmalarımızı artırarak hedeflerimize ulaşacağız. Genel merkezimize ve il başkanımıza kadın siyasetçilere duydukları güven ve teveccüh nedeniyle de teşekkürü borç biliriz" diye konuştu. Genel Merkez'in güvenoyunu alan Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen, "Kadın başkan sayımızın artması İzmir'in kadınlarına güç verdi. Alanda daha çok çalışacağız. AK Parti'yi daha ileri taşıyan bizim kadınlarımızdır. Sahada ve alanda olan kadınlardır. 8 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Bu kadro ile İzmir'de inanılmaz derecede farkındalık yaratacağız. İzmir bunu görecek. Kadın eli değdiğinde farklı olacak. Belediyeden kazanılmış bir belediyemiz var. Asla bu bayrağı bırakmayacağız. Selçuk halkına verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İzmir'de iddiamız ortada ve tabi ki oylarımız artacak" dedi.

DAVAMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

?Dikili İlçe Başkanı Zeynep Güreler, "Böyle bir kutlu göreve bizlere layık gördükleri için vekil ve başkanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Kadınlara yönelik olan partimizin çok ciddi çalışmalarımız olduğunu biliyoruz. 2019 seçimleri sadece seçim değil, vatan, millet ve bayrak davasıdır. Tüm gerekli çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ve İzmir'de de gönüllere dokunmaya geliyoruz" diye konuştu. Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci, "Türkiye'de siyasetin içinde kadın olmanın farklı bir bakış açısı getireceğine inanıyorum. Güzel bir dönem başlayacak. Benim ilçem Güzelbahçe'de demokrasi yapısı açısından bayanla çalışmaya daha da müsait. İyi şeyler yapmak istiyoruz. Güzelbahçe'yi de AK belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz. İzmir'e yakışan güzel bir yönetim ile biz de buradayız demek istiyoruz" ifadesini kullandı.