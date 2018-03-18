Her fidan bir yaşam

Edirne Enez'de yaşayan babasının dışarıdan topladığı meşe palamutlarını müdürlüğünü yaptığı İzmir Karabağlar'daki Fevzi Çakmak Ortaokulu'na getiren Serkan Kale, öğrencilerle değişik bir projeye imza attı. 'Bir Umut, Palamut Projesi'nde bin 600 öğrenci Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden gelen üniversite öğrencileriyle birlikte saksılara dikim yaptı. Toprağa dokunan ve ormanın önemi konusunda farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler bu palamut saksılarını kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıttı. Büyük keyif alan öğrenciler bir ağacın ne kadar zor yetiştiğini görmüş olup ormanlarında önemine dair bilgileri öğrenmiş oldu.

AĞAÇ SEVGİSİ AŞISI

?Okul Müdürü Serkan Kale, "Öğrenciler toprağa dokunmuş ve bir tohum ekmiş oldu. Ormanın önemi konusunda farkındalık yaratmak için okul çevresindeki okullara, kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara geri dönüşümden yapılmış kese kağıtlarıyla 4'er adet meşe palamut dağıttık. Öğrenciler bu yılın kasım ayına kadar çimlenecek fidanlara bakacak ve sonrasında o fidanları dışarı dikeceğiz. Bu süreçte bir ağacın ne kadar zor yetiştiğini görecekler ve ağaca sevgi besleyecekler" diye konuştu.