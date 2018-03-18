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İzmirli Ece ödülle döndü

Giriş Tarihi: 18.3.2018
İzmirli Ece ödülle döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi 17 yaşındaki Ece Tuncay, Malta'da düzenlenen Valletta Uluslararası Piyano Yarışması Junior kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. DEÜ Öğretim Üyesi Aslı Gedikli'nin öğrencisi olan Tuncay, aralarında Rusya, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 7 ülke müzisyeni arasında büyük başarıya imza attı. İzmir'de doğan başarılı öğrenci, 2016 ve 2017'de AIMA'nın düzenlediği Devlet Sanatçısı İdil Biret Masterclass'ına katıldı. Öğrenimi boyunca bir çok solo ve oda müziği konserleri veren Ece Tuncay, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmirli Ece ödülle döndü
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