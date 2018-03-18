Karşıyaka yine kayıp

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Karşıyaka, üst üste 7'nci mağlubiyetini iç sahada Kahramanmaraşspor önünde aldı, kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı: 0-2. Atatürk Stadı'nda oynanan maçın henüz 10'uncu dakikasında Tayfun'un ayağından penaltı kaçıran Kaf-Kaf, 15'inci dakikada Devrim'in golüyle öne geçti. 50'nci dakikada Fatih'in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Alt sıralardaki rakiplerinden Fethiyespor'un da mağlup olduğu haftayı yine puansız kapatan Karşıyaka, son 7 maça 15 puanla girdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, takımı yuhalayarak uğurladı.

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