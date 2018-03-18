Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Ekoloji Kulübü öğrencileri, plastik şişlerin çevreyi nasıl kirlettikleri hakkında bilgi vermek ve geri dönüşümün önemini anlatmak için okul kapsamında plastik şişelerin toplanması, geri dönüşümü ve zararları hakkında farkındalık yaratmak adına "Rotamız Geri Dönüşüm" temalı bir çalışma başlattı. Sınıflar kulüp öğrencileri tarafından gezilerek plastik şişelerin insana ve doğaya verdiği zararlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sınıflarda plastik şişelerin toplanması için uygun alanlar oluşturan öğrenciler, her içtikleri su şişelerini çöpe atmak yerine bu alanlarda biriktirdi. Biriktirilen plastik şişeler ilgili firmalara ulaştırıldı.

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