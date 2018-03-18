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Yen de gel Göz Göz

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Yen de gel Göz Göz

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçen Göztepe, bugün son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da çalacak. Göz-Göz'de kart cezalıları orta saha oyuncuları Poko ve Selçuk'un yanı sıra sakatlıkları süren stoper Hakan ile golcü Ömer, Alanya deplasmanında görev alamayacak. Haftaya 39 puanla 7. basamakta giren Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, "Alanyaspor çıkışa geçen bir takım. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Haftalardır dış sahada 3 puan alamıyoruz. Alanyaspor maçında iyi futbol oynayıp, istediğimizi alarak evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yen de gel Göz Göz
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