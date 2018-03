Yeni Zelanda’da Gelibolu sergisi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, 18 Mart Çanakkale Zaferi öncesi Yeni Zelanda'daki Te Papa Tongarewa Müzesi içinde yer alan "Gelibolu: Savaşımızın Boyutu" (Gallipoli: The Scale of Our War) isimli sergiyi ziyaret etti. Müzede yoğun bir duygu seli yaşandığını söyleyen Ülkü, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle Çanakkale Ruhu'nun önemini bir kez daha anladık. Düşüncelerimiz, inançlarımız herşeyimiz farklı olabilir ama mesele vatan, bayrak, millet olursa burada birleşmemiz lazım. Çanakkale ruhu, varoluşun habercisi olduğu gibi aynı zamanda yeniden dirilişin de habercisidir. Bu ruha hepimizin milletçe sahip çıkması gerekiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU