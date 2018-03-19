Alıcı kılığına giren polis çeteyi çökertti

İzmir'de Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yasa dşı silah ticareti yapan çeteye büyük darbe vurdu. Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmada Önder T. isimli şahısta 4 adet satılık ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşınca operasyon yapmak üzere düğmeye bastı. Alıcı kılığına giren Menemen polisi Önder T. yakalayarak gözaltına aldı. Önder T. nin evinde yapılan aramada bir adet av tüfeği ele geçirildi. Önder T. silahları Menemen Topçu Tugayı'nda görev yapan Astsubay Başçavuş İsmail Ö. isimli şahıstan aldığını söyledi. Bunun üzerine astsubay İsmail Ö. ile irtibata geçen polisler kendilerini alıcı gibi tanıttı. İsmail Ö. buluşma noktasına geldiğinde sivil polisler tarafından yanındaki bir adet ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı. İsmail Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda silahları temin ettiği zanlılar ile alıcı kılığında irtibat kuruldu.

3 AYRI OPERASYON

?Menemen polisi 16 Mart'ta çete üyelerine yönelik Ulukent'te üçüncü operasyonu gerçekleştirdi. Buluşma noktasına gelen Sinan E, İdris D. ile A, isimli kadın kıskıvrak yakalandı. Zanlılar ile birlikte seri nosu silinmiş 4 adet tabanca ele geçirildi. Yasa dışı şekilde ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılar 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAFÇI ÖRGÜT ABİSİ 17 POLİSİ DEŞİFRE ETTİ

İzmir'de FETÖ'de örgüt abisi öğretmen S.T, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Cezaevinde tutukluyken örgüt hakkında tüm bildiklerini anlatmak için etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan S.T, bugüne kadar kendini gizlemeyi başaran 17 kripto polisi deşifre etti. Cezaevindeki örgüt üyelerini motive etmek ve itirafçı olmamaları için Fetullah Gülen'in yazdığı notları eşler aracılığıyla iletildiğini anlatan S.T, "Cezaevindeyken Fethullah Gülen'in bizzat yazdığı not eşlerimiz aracılığıyla bize iletildi. Notta, 'Arkadaşlar sabretsinler. Biraz daha dişlerini sıksınlar. Başta Amerika, Almanya ve Batılı ülkeler (Avrupa) olmak üzere herkes bizim arkamızda, Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti öyle veya böyle gidecektir' denirdi. Örgüt üyeleri bunları okuyunca motive oluyorlardı. İtirafçı olmak isteyenler vazgeçiyorlardı. Amaç itirafçı olmamızın engellenmesiydi" diye ifade verdi.