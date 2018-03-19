Biga'da gönüllü hayvan severler bir araya geldi

Bigalı hayvan severler, İşadamı ve Sancak pansiyon işletmecisi Muharrem Akburak'ın destekleri ile bir araya geldi. Akburak,"Biga'da sokak hayvanlarının beslenmesinde gönüllü olarak çalışan kişiler olarak bir araya geldik. Bireysel değil ortak bir hareket noktasında sokak hayvanlarına, sahipsizlere, yardıma ihtiyacı olan canlılara nasıl yardımcı olabiliriz bunları daha ileriye nasıl götürebiliriz. Bireysel olarak hareket eden tek başına bir avuç yem verebilmek için uğraşan arkadaşlarımızın bir birlerini tanıması amacı ile bir araya geldik. Bu toplantılarımızın ardından önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Biga'da sokak hayvanlarını koruyup kollayan gönüllü temsilcileri sahada bulunan hayvanların bakımı, yaralı olan hayvanların tedavi ve yiyeceklerini sağlama adına bir araya geldik. Biga'da hayvanları koruma derneği oluşumu çalışmalarını başlatmış oluyoruz" dedi.



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