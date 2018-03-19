Buca elinden kaçırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bucaspor, konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'u son anda elinden kaçırdı: 3-3. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Buca 11. dakikada İlyas'la öne geçerken, Sancaktepe 13'te Selim, 19'da İlker'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 galip tamamladı. İzmir ekibi ikinci devreye fırtına gibi başlarken üst üste İlyas ve Onur'un sayılarıyla 3-2'lik avantajı yakaladı. Ancak 90. dakikada sahneye çıkan İlker skoru tayin etti. Bu sonuçla Fırtına puanını 27'ye yükseltti, Play-Off hesapları yapan Sancaktepe ise 49 puana ulaştı.

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