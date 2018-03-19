Burhaniye’de amatör fotoğrafçılar sahaya çıktı

Özcan Şimşek'in öğretmenliğini yaptığı kursa katılan, değişik mesleklerden 16 amatör İskele Yat Liman'ında uygulama yaptı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği 224 saatlik Temel Fotoğraf Eğitimi Kursu'na katılan vatandaşlar, havaların iyileşmesi üzerine sahada uygulama eğitimine başladı. Emekli bankacılardan, öğretmen, hemşire ve astsubaylara kadar değişik mesleklerden emekli vatandaşların yer aldığı kursiyerler bol bol fotoğraf çekerken, kursa katılmaktan mutlu odlularını söyledi. Kursun 23 Mayısta tamamlanacağını anlatan Eğitmen Özcan Şimşek, "Okullarda, Halk Eğitim Merkezlerinde ve derneklerde fotoğrafın niceliklerini ve doğru fotoğraf çekmenin yöntemlerini öğretmeye çalışıyorum. Bu gün de burada Burhaniye Hak Eğitimi Merkezi tarafından açılmış olan fotoğraf çekim kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize eğitimleri pratiğe dönüştürme yolunda adımlar atıyoruz. Pratik çekim tekniklerini göstermeye çalışıyoruz.

Kursiyerlerimizin iyi fotoğraf çekmesini sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi. Kursiyerlerden Mualla Kabakçı da, "Ben emekli hemşireyim. Halk Eğitimde fotoğrafçılık kursuna katıldım. Burada da uygulama yapıyoruz" dedi. Rüştü Güven ise," Ben emekli bankacıyım. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı fotoğraf kursuna başladık. 2-2,5 ay filan oldu. Hocamız Özcan beyin nezaretinde içerideki dersleri gördük. Burada da saha çalışması yapıyoruz. Bu saha çalışması bizim için çok iyi oluyor. En azından hareketlilik alanı, derinlik görüntüsü ve netlemeyi öğreniyoruz. Bunlar bizim için önemli. Tabi bunu profesyonel olarak yapmayacağız. Ama, sonuçta hayat devam ettiği sürece bize lazım olacak şeyler. Gayet güzel çalışma yapıyoruz" dedi. Harun Kavuk,da,"Emekli ne yapar. Emekli kendine uğraş arar. Bizde fotoğrafçılık kursuna başladık. Herkes fotoğraf çekiyor. Bende çekiyorum. Ama, inceliklerini öğreniyoruz. Güzel oluyor" dedi. Suzan Aydemir de, "Emekli öğretmenim. Fotoğrafçılık bana göre bütün doğanın renklerini yansıtmalı. Güzel bir etkinlik. Işığı kullanmayı öğrendim. Bir fotoğraf karesine nelerin girdiğini öğrendim. Hep çekiyordum. Ama, teorik olarak fotoğraf çekmeyi kursta öğrendim. Memnun oldum" dedi.