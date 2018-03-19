Burhaniye’de üniversiteliler fabrika ziyareti yaptı

Dr. Öğr. Üy. Hasan Hüseyin Yıldırım eşliğinde Bankacılık & Finans ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri ile düzenlenen gezi ile öğrenciler iş hayatını yakından görme imkânı buldu.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını görmeleri ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenen teknik gezide, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Bahadır öğrencilerle bir araya geldi. Teknik gezi kapsamında öncelikli olarak işletme müdürü Adem Kanat ve gıda mühendisi. Selin Tataroğlu tarafından fabrikanın. ürün ve üretimleri ile gıda sektörü hakkında yapılan bilgilendirme toplantısından sonra işletmenin üretim parkurları ve lojistik depoları gezilirken, gıda saklanması, taşınması, dağıtımı ve depolanmasına ilişkin bilgiler aktarıldı. Teknik gezi, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

