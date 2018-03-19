Burhaniyeli miniklerden anlamlı ziyaret

Kacaseyit'in mezarında dualar okuyan minikler, Kocaseyit Müzesini de gezdi.

Burhaniye Avni Özpolat Anaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Fatma Serim ve öğretmenleri Özlem Karaoğuz'un öncülüğünde, Havran'ın Kocaseyit Mahallesine gitti. Burada Çanakkale kahramanı Kocacaseyit'in mezarında dua yapan minikler, Kocaseyit Müzesini de gezdi. Kocaseyit'in torunu ile tanışma fırsatı bulan minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Avni Özpolat Anaokulu Müdürü Fatma Serim, gezinin öğrencilerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını anlattı.

