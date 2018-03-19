Çanakkale şehidine iade-i itibar

Çanakkale Savaşı sonrasında cepheden evine yürüyerek dönerken yolda şehit olan askerin 100 yıllık mezarı, hak ettiği değere kavuştu. Dağlık köy yollunda bomboş arazide tek başına duran mezara iş adamı Sadık Keklik tarafından bakım yaptırıldı. Hakettiği değere ulaşan mezarın başına Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından göndere Türk bayrağı çekildi. Kılıç, "İş adamı Sadık Keklik iş için Balya'ya geldiğinde meçhul askerin mezarı ile karşılaşmış. Sonrasında imkanları doğrultusunda kendisi yaptırdı. Bizde belediye olarak bakımını sürdüreceğiz" dedi.

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