Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan İşaret Dili Kursu'na katılan doktor, öğretmen, öğrenci, veli ve ev hanımlarından oluşan 11 kişilik grup Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Türküsünün işaret diliyle icra ettiler.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü programında Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak nezaretinde işaret dili eğitimi alan çeşitli meslek gruplarından oluşan ekibin Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirmesi büyük beğeni topladı.

Çanakkale Türküsü'nün duygu yüklü dizelere sahip olduğunu vurgulayan Müdür Yardımcısı Solak, "Çanakkale Şehitlerimizi sadece yüreğimizde değil, bütün bedenimizle de anmak amacıyla İşaret Dili kursumuza katılan kursiyerler Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirdiler. Toplumda işaret dili konusunda farkındalık oluşturmak adına icra ettiğimiz gösteri esnasında çok istekli ve hevesli olan kursiyerlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.