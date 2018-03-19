Emet Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve Emet Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Deve, belediye çok amaçlı salonunda futbol okuluna yazılan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar ve ailelerine, Emet Belediyespor olarak çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, ''Tablet, bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik gelişmeler çocuklarımızı ve gençlerimizi sportif ve kültürel faaliyetlerden uzaklaştırıyor. Bu durumu en az seviyeye indirme çalışmalarımız kapsamında Belediye kulübümüz bünyesinde çok sayıda gencimiz basketbol ve voleybol branşlarında spor yapma ve turnuvalara katılma imkanı buluyor. Şimdide futbol okulu ile özellikle gelişim çağındaki çocuklarımıza fırsat sunuyoruz. Belediyemiz desteği ile çocukalrımızın daha uygun şartlarda ve uzmanlar denetiminde spor yapmalarını temin ederken, hayallerini gerçekleştirme adına fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu amaçla İzmir Altınordu spor kulübü ile gerekli girişimlerimizi yaptık. Altınordu takımı seçmelerine çocuklarımızın katılımını sağlayacağız. Gerekli malzeme ve antrenman desteği ile çocuklarımızın seçmelere en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız "dedi.

2005 - 2010 doğumlu 120 sporcunun katıldığı futbol okulunda öğrencilerin halı sahada yapılacak antremanlara belediye servis araçları ile götürülüp getirileceği bildirildi.