Erdemli Belediyesi, asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor

Ekipler son olarak Türbe Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, yoğun mesai harcayarak Türbe Mahallesinde ara sokaklarda vatandaşların bahçe ve sera yolları dahil alt yapı çalışmalarını tamamladı ve kendi ürettikleri asfaltı vatandaşların ayağına sermeye başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin her mahallesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, her mahallede eşit hizmet vurgusu yaptı. 9 yılda asfalt konusunda rekor düzeyde bir rakama ulaştıklarına belirten Tollu, belediye ekiplerinin kentin dört bir tarafında arı gibi çalışarak hizmet götürmeye devam ettiğini dile getirdi. Erdemli'nin büyükşehir yasası sonrasında 71'e yükselen mahalle sayısına da işaret eden Tollu, bu artışa rağmen asfalt-yol konusunda da son derece büyük işler başardıklarının altını çizdi. En önemlisi köy-belde ve kent merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını ifade eden Tollu, Erdemli'nin her mahallesinde belediye ekiplerinin vatandaşın rahatı için çalışmalar sergilemeye devam ettiğini kaydetti.



