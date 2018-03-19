AK Parti Kemalpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık, Mahmut Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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?Mevcut Başkan Yaşar Kırkpınar'ın yeniden tek aday olduğu kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Afrin için yaklaşık 45 gün önce başlayan operasyon 'Afrin'in içine girme, geri dön' diyenlere işte bu mesajdır. İşte Türkiye bu. Türkiye'ye 15 yılda kazandırdığımız budur. Yüzyıl önce bu ülkeye operasyon yapanlar, yüzyıl sonra uyuyan Türk'ü uyandırdılar. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uyandık. Nasıl bize aynı operasyonu yapmaya devam ettilerse, biz kesinlikle durmayacağız" dedi.