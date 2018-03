Mesut Duran Derneği'nden müthiş konser

Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde verilen ücretsiz konsere, Türk Sanat Müziği severleri yoğun ilgi gösterdi.

Sunuculuğunu Funda Öztolan'ın üstlendiği konserde; TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş'ın öncülüğünde birbirinden güzel TSM eserleri koro sanatçıları tarafından birlikte ve solo olarak büyük bir başarıyla seslendirildi.

İzmir Marşı ile başlayıp, 10. Yıl Marşı ile sona eren konserle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği Başkanı Ethem Öztolan, dernek olarak 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kokteyl, yemek ve konser olmak üzere 3 gün üst üste düzenledikleri etkinliklerle kutlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık halkının 30 yıldan bu yana kendilerine kucak açtığını hatırlatan Başkan Öztolan, "Bu yolculukta kurucumuz merhum Mesut Duran hocamızı rahmet ve minnetle anarken, bizlere her daim destek veren Ayvalık Belediyesi ile değerli Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençer'e de teşekkür ediyoruz. Bizler dernek olarak sanat alanında Türk Sanat Müziği'ni seven dostlarımızla her zaman müziğin evrensel birleştiriciliği altında bütünleşmeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda bizleri her konserimizde yalnız bırakmayan dostlarımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.