Minikler Başak Montessori Çocuk Akademisi’nin keyfini yaşıyor

Çocuk akademisinde öğrencilere bir yandan doğanın güzellikleri anlatılırken, diğer yandan da doğayı korumanın önemi anlatıldı.

Başak Montessori Çocuk Akademisi Yöneticisi ve Anaokulu Müdür Yardımcısı Neziha Serin, çocukların hem doğal yaşaması hem de doğayı koruması için çalıştıklarını söyledi. Maria Montessori'nin, "Çocuklara küçük yaşlardan itibaren üzerinde yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını, kaynakları kullanırken diğer canlılarla birlikte paylaştığımızı unutturmamalıyız. İnsanoğlu üzerinde yaşadığı gezegenin en akıllı canlısı olmanın sorumluluğunu unutmamalıdır" sözünü hatırlatan Serin, doğayla iç içe, sevgi dolu, duyarlı bireyler yetiştirmenin öneminin altını çizdi.

Erken gelen baharın keyfini yaşıyorlar

Başak Montessori Çocuk Akademisi'nde, havaların ısınması ile çocuklar kapalı mekanlardan çıkıp bahçe etkinlikleri yapmaya başladılar. Bir yandan temiz hava alan çocuklar, diğer yandan kendilerine göre hazırlanmış doğal ortamda baharın tadını çıkardılar. Montessori Çocuk Akademisi'nde gerçekleştirilen çiçek ekme, piknik ve kum havuzu etkinlikleri ile çocukların hayal gücü ve üretkenliğini desteklenerek, sorumluluk duyguları geliştirildi. Ayrıca çocuklara, diğer canlılara karşı duyarlı ve koruyucu davranmanın önemi de anlatıldı.

Tabiat ile iç içe yaşayan çocukların daha mutlu ve başarılı olduğunu belirten Başak Montessori Çocuk Akademisi Yöneticisi ve Anaokulu Müdür Yardımcısı Neziha Serin, "Başak Montessori eğitiminin bir parçası olan doğa çalışmalarımızın içeriğinde ayrıca inceleme gezileri yapma, hayvan besleme, bahçede eğitici oyuncaklarla oynama da var. Böylece çocukların kendisini ve çevresini algılayabilmesi, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmesi, belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerinin toplanabilmesi ve akıl yürütebilmesi sağlanmaktadır" dedi.