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Müzik öğretmeni sesiyle büyüledi

Aydın Karacasu ilçesinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma Gününde Müzik Öğretmeni Habibe Keskin, güçlü yorumu ile dinleyenleri duygulandırdı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:19
Müzik öğretmeni sesiyle büyüledi

Şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkan Vekili Erdinç Gümüş, Cumhuriyet Savcısı Zuhal Solmaz, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldığı törende sahneye çıkan koronun şefliğini yapan Habibe Keskin solo performansıyla alkış aldı. Habibe Keskin ilk olarak koronun birlikte söylediği şarkılarda öğrencilerine şeflik yaparken "Şu Ayrılık Olmasaydı", "Çanakkale", "Hey Onbeşli" gibi türküleri seslendirdiler. "Sana Yüce Yaradan Cennetten Yer Ayırmış" -Dağlıca Türküsünü seslendiren Habibe Keskin ise güçlü sesi ile dikkat çekti.

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Müzik öğretmeni sesiyle büyüledi
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