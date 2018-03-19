Müzik öğretmeni sesiyle büyüledi

Şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkan Vekili Erdinç Gümüş, Cumhuriyet Savcısı Zuhal Solmaz, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldığı törende sahneye çıkan koronun şefliğini yapan Habibe Keskin solo performansıyla alkış aldı. Habibe Keskin ilk olarak koronun birlikte söylediği şarkılarda öğrencilerine şeflik yaparken "Şu Ayrılık Olmasaydı", "Çanakkale", "Hey Onbeşli" gibi türküleri seslendirdiler. "Sana Yüce Yaradan Cennetten Yer Ayırmış" -Dağlıca Türküsünü seslendiren Habibe Keskin ise güçlü sesi ile dikkat çekti.



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