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Otelcilik ve Turizm Lisesi mezunlarının 40. Yıl buluşması

1975 yılında Kuşadası’nda kurulan ve Türkiye’nin ilk otelcilik ve turizm alanında eğitim veren okullarından olan ve ismi daha sonra Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişen okulun geleneksel mezunlar buluşması gerçekleştirildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 08:59
Otelcilik ve Turizm Lisesi mezunlarının 40. Yıl buluşması

İlk mezunlarını 1978 yılında veren okulda gerçekleştirilen 40. Geleneksel mezunlar buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Salonu'nda gerçekleşen 40. Yıl mezunlar buluşması okul müdürlüğü ve mezunlar derneği tarafından düzenlendi. Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Kumtepe ve Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mezunları Derneği(KUSOMED) Başkanı Av. Hüseyin Alevci ile çok sayıda mezun ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin katıldığı buluşma, okul bahçesinde düzenlenen kokteyl ile başladı. Kongre merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Okul Müdürü Kumtepe, uygulama otelini de kapsayan okuldaki eğitim seviyesini daha da yükselterek turizm ve otelcilik alanında önemli bir insan gücü yetiştirdikleri ve bu okulda görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Mezunlar Derneği Başkanı Alevci ise, " Derneğimizin kuruluşunda emeği geçen bütün kurucu arkadaşlara ve Okulumuzun kapılarını bizlere açan Okulumuz Yöneticilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. 1975 yılında kurulup, ilk mezunlarını 1978 yılında veren, 40 yıllık bir mezuniyet geçmişine sahip olan okulumuzun mensubu ve mezunu olmaktan her zaman gurur duyduk, duyuyoruz ve duyacağız " diye konuştu.

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