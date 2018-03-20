Araç içinde ağır yaralı bulundu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, geçtiğimiz akşam Çeşme-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen olayda, yolun kenarındaki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören sürücüler durumu polise bildirdi. Polis, aracın içerisinde, 30 yaşındaki Gökhan Pala'yı tabancayla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Pala, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pala'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.