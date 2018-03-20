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Başkan'dan Azot'a ziyaret

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası’nı (Azot) ziyaret etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:26
Başkan'dan Azot'a ziyaret

Yıldız Entegre bünyesindeki İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası'nı (Azot) ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Fabrika Müdürü Ali Sallantı tarafından karşılandı.

İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi Kütahya Fabrikasında (İGSAŞ) incelemelerde bulunan Saraçoğlu, Fabrika Müdürü Ali Sallantı'dan bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi.

İGSAŞ Fabrikası'nda çalışan personel ile de sohbet eden Başkan Saraçoğlu, çalışanlara 'hayırlı işler' diledi.

Saraçoğlu'na ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş eşlik etti.

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Başkan'dan Azot'a ziyaret
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