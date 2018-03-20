Bu arsaları neden satıyorsun Aziz?

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 Mart tarihinde Buca'da mülkiyeti kendisine ait 44 ayrı belediye arsasını ihaleyle satışa çıkardı. Tınaztepe Mahallesi'nde yer alan belediyeye ait kamu taşınmazlarının satışını gündeme taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, önemli açıklamalarda bulundu. Belediyenin bugüne dek 100'den fazla arsasını satarak 10 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiğini açıklayan Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoağlu'na kamuya ait taşınmazların elden çıkartılmasının gerekçelerini sordu.Kocaoğlu'na "İzmir'in bir kuruşluk malını satmadık" şeklindeki sözlerini hatırlatan Doğan, "Mal satmamakla övünen Sayın Kocaoğlu'na sormak istiyoruz, acaba ne oldu da bu kararınızdan vazgeçtiniz? Yangından mal kaçırır gibi aceleyle gelen bu satışların ardındaki gerekçe nedir? Mal satmayıp arsa kamulaştırmakla övünen Büyükşehir bu satışları nasıl açıklayacaktır? Satılan arsa sayısı 100'ü aştı, elde edilen gelir ise 10 milyon lirayı geçti. Alınan onca yüksek kredi notuna karşın, belediye mali darboğaza mı girdi? Her fırsatta 'Borcumuz yok' diyerek övünen Kocaoğlu, İzmir'i borç batağına mı sürüklemektedir? Belediyenin mali yapısında ne gibi bir sıkıntı var. Bugüne dek Buca ilçesine ürettiğiniz elle tutulur bir hizmet yokken, yaptığınız yapacağınız da ilçedeki arsaları satmak mıdır?" dedi. Doğan açıklamasında 21 Mart'ta yapılacak ihalede 44 ayrı taşınmazın satışından yaklaşık olarak 400 bin lira gelir elde edileceğini belirterek, "Arsa satıp hizmet üretmek nasıl bir belediyecilik anlayışıdır? Yoksa AAA notunu aldığınız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına bu yıl ödenecek 330 bin liranın masraflarını çıkartmak adına mı arsa satışı yapılmaktadır? Biz halkımızın cebinden çıkan paralarla alınan bu kamu mallarının satışı için kendisinden bir açıklama bekliyoruz. Sayın Kocaoğlu sessiz sedasız, gizli kapaklı sattığı bu arsaların hesabını kente vermek zorundadır. Kendisinden halkımız adına açık, şeffaf ve net bir açıklama bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi neden arsa satıyor?" diye konuştu.